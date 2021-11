The King of Fighters XV: a sorozat jól ismert szereplője, Angel is csatlakozik

The King of Fighters XV a februári megjelenéskor 39 harcosból álló, masszív névsorral fog rendelkezni, és most kiderült egy újabb figura neve, aki csatlakozni fog az őrült összecsapásokhoz.

Az elmúlt hónapokban az SNK számos karaktert leplezett le a játékból, köztük Dolores, K', Ash Crimson, Heidern, az újonc Isla és még sok más karakter képében. A 34. karaktert, Whipet pár hete leplezték le,Az SNK megerősítette, hogy Angel csatlakozik a közelgő harcosok listájához. A 2001-es The King of Fightersben tűnt fel először, és mára a sorozat egyfajta állandó szereplőjévé vált, így a rajongók örülhetnek a visszatérésének. Miki Ogura, aki a The King of Fighters XIV-ben a hangját adta, ismét visszatér a szerepébe.

