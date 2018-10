The Elder Scrolls Online-nal és Sniper Elite 4-gyel bővült a PS Now felhozatala

Megkezdődött az október, ami nem mást jelent, mint hogy vadonatúj címekkel bővül a PS Now egyébként is roppant izmos felhozatala, és természetesen ezúttal is sikerült olyan játékokat összeválogatni, amik megérhetik az előfizetést.

PlayStation Blogon leplezte le a Sony, hogy mivel is készülnek a PS Now felhasználóknak, ezáltal megtudtuk, hogy többek között, de lessétek meg a teljes listát, néhány kisebb cím is bekerült a pakkba:Sniper Elite 4Anomaly 2Tokyo Xanadu EX+Eve: Valkyrie - WarzoneMegadimension Neptunia VIIFairy Fencer F Advent Dark ForceWasteland 2: Director's CutRisen 3: Titan Lords - Enhanced EditionZombie Vikings