The Division 2: sztori előzetes jött, februárban indul a privát béta

Hiába lett idővel kiváló játék a The Division-ből a folyamatos frissítések által, sajnos nem azért tudunk a Ubisoft lövöldéjére jó szívvel emlékezni, mert annyira elsöprő és mély sztorival rendelkezett volna.

Egészen a tavalyi E3 óta sulykolják a fejlesztők, hogy a második részben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a történet, amit most egy sztori előzetes igyekszik nyomatékosítani, ami bár roppant hangulatos, azonban kérdéses, hogy a játékmenet közbeni loot-cunami kellős közepén mennyit fogunk ebből érezni.Ami viszont még érdekesebb, hogy a trailer leleplezte a The Division 2 privát bétájának időpontját is. Mindenki,. Hogy micsoda? Nem rendelted még elő? Akkor irány a Play 24/7 , és csapj le egy példányra mihamarabb!

