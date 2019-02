The Division 2: ne játssz sokat egyhuzamban, és ne fogadj el meghívókat!

Elrajtolt a The Division 2 privát bétája, aminél természetesen várható, hogy fogunk találkozni hibákkal és bugokkal, a Ubisoft máris figyelmeztette a résztvevőket, hogy milyen módon tudják elkerülni a kliens összeomlását.

Bármilyen meglepő is, de a fejlesztők azt tanácsolják a kapcsolódó blogposztban , hogy, mivel az ennél hosszabb játékidő esetében már bőven meglehet, hogy crash-elni a kliens.Még ennél is bizarrabb viszont a meghívókkal kapcsolatos hiba. A Ubisoft elmondása alapján,. Erre azt a tapaszt javasolták, hogy csak akkor fogadjunk el meghívást, ha már bent vagyunk a The Division 2 -ben.