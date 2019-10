The Division 2: hónapokig tartott, mire felfedezték a rejtett Metal Gear Solid főellenfelet

Július óta köztünk van a The Division 2 Episode 1 frissítése, mely behozta Manning National Zoo-t, mint helyszín, mégis a mai napig váratott magára, hogy a játékosok rábukkanjanak az ott leledző egyik főellenfélre.

Talán még most sem lelt volna rá senki, ha az egyik fejlesztő egy élő közvetítés során nem hinti el ezt az információt, miután nem sokkal már sorra jöttek a beszámolók a megtalálásáról. A méhekkel támadó, Agony névre hallgató bossAgony nem dob semmiféle különösebb lootot, inkább csak easter egg jelleggel van jelen. Hamar meg is jelent a boss feltárásának pontos útmutatója , de ha téged ez a része annyira nem érdekel, csak magára a boss-ra vagy kíváncsi, akkor less rá az alábbi videóra:

