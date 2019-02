Már mindenkinek elérhető a Darksiders 3 első nagyobbacska letölthető tartalma, mely The Crucible címmel lehetőséget ad arra, hogy alaposan letesztelhessük harci képességeinket jól ismert hősünk oldalán.

A The Crucible keretein belül ugyanis egy olyan Challenge módot kapunk, melyben, amihez újabb páncél szettek, kiegészítők, valamint fegyverekhez és felszerelésekhez kapcsolódó extra ritka crafting-elemek is tartoznak.Ha a letöltés előtt te is megismerkednél a különféle csecsebecsékkel, akkor ne habozz megtekinteni az alábbi kedvcsinálót, mely éppen a most megjelent letölthető tartalom felvezetéséül szolgál.

Nézd nagyban ezt a videót!