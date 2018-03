The Crew 2: így száguldozhatunk majd egy Harley-Davidson nyergében ülve!

A Ubisoft egy friss gameplay videóval rukkolt elő a The Crew 2 kapcsán, aminek középpontjába a motorok kerültek, méghozzá nem is akármilyen motorok, lévén a videó a Harley-Davidson márkát prezentálja előttünk.

A nyitott világú versenyjátékban ugyanis autók mellett motorok is megtalálhatók lesznek, sőt az egyik legnagyobb újdonság, hogy most már repülőgépek és motorcsónakok nyergében ülve szintén rajtkockára állhatunk majd az izgalmas versenyek érdekében.A kérdéses felvétel egyébiránt nemcsak általánosságban a Harley-Davidsonokat, hanem a gyártó egyik legkedveltebb típusát,, melyet a játékosok korai hozzáférésben szerezhetnek be maguknak, ha előrendelik az alkotást, vagy a Gold Edition-t választják.

