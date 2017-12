The Council címmel epizodikus történelmi kalandjáték készül

A Focus Home Interactive és a francia Big Bad Wolf indie fejlesztőcsapat bejelentették közös kooperációjuk első videojátékát, a The Council című epizodikus kalandjátékot, amely több érdekességet is felvonultat majd.

A The Mad Ones című első epizódjával februárban PC-n, PS4-en és Xbox One-on is induló alkotás ugyanis 1793-ba repít vissza minket, a főszerepben egy Louis de Richet nevű fickóval, akit egy titkos társaság egy ismeretlen szigetre invitál, ahol, közben pedig még arra is ráébred, hogy szeretett édesanyja eltűnt.Hogy ezt a kavalkádot miként dolgozzák majd össze a készítők, azt egyelőre nem tudjuk, azt azonban igen, hogy a Telltale kalandjaival ellentétben itt nemcsak a sztori átélésén és a döntéseken lesz a hangsúly, lévén találkozhatunk fejtörőkkel is benne, egyes döntésünket pedig különféle képességekkel és erőforrásokkal támogathatunk meg a helyzet függvényében.

Nézd nagyban ezt a videót!