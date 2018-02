Ma sem hagyott friss kedvcsináló nélkül minket a Bandai Namco csapata a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom kapcsán, mely egy újabb prezentációs kedvcsináló lett, a főszerepben Thalasseával, a vizek városával.

A kérdéses metropolisz az alkotás egyik különleges központi helyszíne lesz, mely Velence és Atlantisz keverékeként írható le,Ha a te kíváncsiságodat is felkeltette Thalassea, egy pillanatig se habozz az alábbi felvétel megtekintésével. A Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom március 23-án jön PC-re és PS4-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!