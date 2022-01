Tévésorozat készülhet a Lost Judgmentből

Lost Judgment , amely a 2019-es Judgment folytatása, a hírek szerint most élőszereplős tévésorozatot kaphat, és bár még nem erősítették meg, ez a lépés lenne az egyik módja annak, hogy a Sega a jövőben bővítse az IP-t.

A japán Nikkan Gendai szerint az Asashi Television szeretné a franchise-t a kis képernyőre adaptálni. Az egyik fő oka ennek az érdeklődésnek, hogy a Japánban színészként és popénekesként tevékenykedő híresség, Takuya Kimura játssza a videojátékok központi főszereplőjét, Takayuki Yagamit.Ahelyett, hogy Kimura csak a játékokban alakítaná Yagamit,, és a való életben is megtestesítené.A híresztelés azt is állítja, hogy egy, a Judgmenthez kapcsolódó film tervei is készülhetnek, hogy kiegészítsék a tévésorozatot.