Tévésorozat készül a Vampyr-ből

A Fox 21 már eddig is rendelkezett a Life is Strange jogaival, miszerint sorozatot kerekíthetnek belőle, ám most még egy Dontnod Entertainment által összerakott játékhoz is megkaparintották az ehhez szükséges jogokat.

Egészen konkrétan a Vampyr köszönhet vissza a tévéképernyőkön, a szérián a DJ2 Entertainment és a Wonderland Sound and Vision ügyködhet, előbbi a producere a Life is Strange-sorozatnak is,A Fox 21-nek olyan neves sorozatokat köszönhetünk, mint a Malcolm in the Middle, a The Americans, no meg a Sons of Anarchy is az ő kezük között formálódott. Érdekes húzás ez, lévén élből húsz másik játék eszünkbe jut, melyből adaptáció születhetne, most már csak reménykedjünk, hogy sikerül valami pofásat összerittyenteniük.