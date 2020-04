Tévésorozat készül a Brothers in Arms-ból

Bár már 2008 óta nem láttunk fősodronyos epizódot a Brothers in Arms szériából, de a Gearbox úgy döntött, mégsem hagyja parlagon a franchise-t, hiszen élőszereplős tévésorozatot fognak belőle faragni.

A vállalat a Marla Studios-szal fog együttműködni, akik specializáltan a videojátékok tévéképernyőre való ültetésével foglalkoznak. Az első szezon a "" köré fog épülni, habár azt nem konkretizálták, hogy itt melyik botrányra gondolnak egészen pontosan.Mivel a Brothers in Arms mindig is a titkosított missziók körüli valós eseményekre épült, így nagy valószínűséggel a tévésorozat is követni fogja ezt a módit. Golden Globe-díjas showrunner lesz a fedélzeten, Scott Rosenbaum, aki például írta és producálta is a The Shield című sorozatot.