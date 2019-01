Tervben volt egy DLC a God of Warhoz, de túl tartalmas lett volna

Manapság az a megszokott, hogy azért vágyakozunk egy-egy játék kapcsán DLC-kre, mert félkészen adják ki a szoftvert, így kicsit furcsán is érezzük magunkat, hogy a God of Warhoz úgy szeretnénk bővítményeket, hogy közben egy száz százalékosan teljes élményként jelent meg az alapjáték.

Arról meg már nem is beszélve, hogy a trend ugyebár az manapság, hogy egy God of War szintű siker után az ezredik rókabőrt is lehúzzák az adott projektről, de a Santa Monica Studio legújabb alkotása egyetlen kiegészítőt sem kapott a megjelenést követően, leszámítva a New Game Plus-t és a Fotó módot.Cory Barlog, a játék rendezője most egy interjú során fejtette ki, hogy miért nem érkezett DLC a God of Warhoz. Bár Barlognak remek ötletei voltak egy kiegészítőhöz, végül ez azért nem valósulhatott meg, mert, és különálló játékként előbb megállná a helyét - csakúgy, mint az Uncharted: The Lost Legacy vagy a The Last of Us: Left Behind.

