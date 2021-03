Újabb harcosról rántotta le a leplet az SNK a The King of Fighters XV kapcsán, így kiderült, hogy a Bogard família másik üdvöskéje, név szerint Terry Bogard sem marad majd ki a legendás árkád verekedős játék új epizódjából.

Sőt mi több, hősünknek maga Takashi Kondo adja majd a hangját, akinek pedig esetleg nem mondana semmit Terry neve, ő bizony a Fatal Fury-sorozat óta bunyózik már a képernyőn, nem véletlen, hogy a játékbanJoe Higashi és Andy Bogard mellett.Sajnos az SNK továbbra is rendkívül szűkszavú a megjelenéssel és a kijelölt platformokkal kapcsolatban, így a The King of Fighters XV esetében még mindig csak annyi biztos, hogy valamikor 2021-ben érkezik meg hozzánk.

