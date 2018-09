Terra Wars crossover tartalmat kapott a Final Fantasy XV

A Square Enix bejelentette, hogy újabb crossover tartalom került a Final Fantasy XV -be, a játék ugyanis a minap megkapta legújabb ingyenes frissítését, aminek jóvoltából egy csipetnyi Terra Wars-élménnyel gazdagodhatnak a rajongók.

Az 1.26-os sorszámú, PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt ingyen letölthető frissítéssel ugyanis, mely egy teljes egészében egyedül átélhető sztorivonal lesz, amit az ötödik fejezetben találunk majd meg, és hőseinkkel Sarah mellé csatlakozhatunk, hogy kiszabaduljunk egy rejtélyes erdőből.A frissítés emellett ráadásul új kozmetikai tárgyakat is hozzáad a Comrades játékmódhoz, sőt mi több, friss dalokkal bővíti a Regalia rádióját, melyek nem csak a Terra Wars-hoz, hanem a Shadow of the Tomb Raiderhez és a DJ Nobunagához is kapcsolódnak. Ízelítő az alábbiakban:

