Tényleg nem lesznek loot boxok a Fallout 76-ban, csak egészen hasonlók

Pete Hines annak idején határozottan kijelentette, hogy a pletykákkal ellentétben biztosan nem lesznek loot boxok a Fallout 76 -ban, azonban most néhány adatbányász mégis erre utaló jeleket talált a játékban.

Pontosabban loot boxokról szó sincs a közelgő frissítés fájljai között, csak valamiféle lunchboxokról, azonban miután a Fallout Shelterbe annak idején ezzel a névvel vezették be a valós pénzért is megvásárolható loot ládákat, ezért márisHivatalos részletek egyelőre nincsenek, azonban az adatbányászok szerint a luncboxok a loot boxok mintájára a Fallout 76 -ban is különféle extrákat tartalmaznak majd, mint az extra tapasztalati pontok, a radioaktivitás elleni védelem vagy más egyéb buffok. A nagy kérdés csak az, hogy ezekért kér-e majd pénzt a Bethesda vagy sem?