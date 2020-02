Teljesen újrahasznosítható csomagolást kapnak a jövőben a Sega PC-s játékai

Jelentős lépéseket tett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kapcsán a Sega, akik bejelentették, hogy a jövőben minden általuk kiadott PC-s játékot teljesen újrahasznosítható csomagolásban dobnak piacra.

Az első ilyen termékre pedig már nem is kell sokáig várni, hiszen február 6-án várható, mégpedig a Total War: Rome 2 - Enemy at the Gates Edition kiadásának képében, mely a népszerű történelmi stratégia eddigi legátfogóbb csomagja lesz, benne a korábbi Emperor Edition tartalmaival, valamint a Hannibal at the Gates és az Empire Divided kiegészítőkkel.A Sega egyébiránt már a tavalyi Football Manager 2020 esetében kísérletezett ilyen csomagolással , ezt azonban a jövőben most állandósítanák,, jól mutassanak a polcon, mindemellett pedig megóvják a sérülésektől a lemezeket.A Sega tervei szerint ehhez vízzel és növényi festékkel készült erős kartondobozokat alkalmaznak majd, de nem kell lemondaniuk a rajongóknak a kézikönyvről sem, sőt a csomagolás is kis sűrűségű polietilén fóliával lesz megoldva, mely szintén teljesen újrahasznosítható.