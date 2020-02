Teljesen önálló lett a Quantic Dream, saját kiadói részleget nyitottak

Eredetileg egy olyan stúdióként híresült el a Quantic Dream, akik főként PlayStation-konzolokra gyártanak játékokat, ám az utóbbi időben (főként kínai befektetésnek köszönhetően) a PC-s tábor felé is nyitnak.

A jövőben még több lehet utóbbiból, mivelhogy bejelentette a stúdió, hogy immáron megtehetik, hogy saját kiadói részleget nyissanak, ezáltal teljes függetlenségbe bocsátkozhatnak, ha a saját alkotásaik megjelentetéséről van szó. A jövőre nézve óriási jelentősége lesz ennek, hiszen nincs mögöttük egy külsős kiadói nyomás, ami akár sürgetheti a játékok elkészítését.Emellett azt is kiemelték, hogy más csapatokat is szeretnének támogatni fejlesztésben és befektetésben, úgyhogy az sem kizárt, hogy akár egy nap más stúdiók munkáit is ők maguk jelentethetik meg. Gratulálunk a Quantic Dreamnek, komoly mérföldkő ez!