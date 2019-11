Teljesen más stílusú játék lehet a Pillars of Eternity 3, ha valaha elkészül

Egyre kevésbé valószínű, hogy megvalósulhat egy esetleges Pillars of Eternity 3, ugyanis a Pillars of Eternity 2: Deadfire vezető designere nyilatkozott a játék gyenge eladásairól, így a potenciális harmadik epizódot teljesen máshogy kéne megközelíteniük.

Josh Sawyer ugyanis elmondta a Tumblr-ön, hogy valamiféle változtatás elengedhetetlen lenne a Pillars of Eternity 3-hoz, legalábbis látva a második felvonás langymeleg fogadtatását, úgy érzi, a recepttel van az alapvető problémája a közönségnek.Pedig nagyon jó kritikákat kapott az Obsidian alkotása, mégis úgy tűnik, ez nem volt elég ahhoz, hogy anyagilag is megtérüljön a befektetés. Nyilván nem arról van szó, hogy ez betudható lenne egy hivatalos bejelentésnek és már készül a Pillars of Eternity 3, de az egyre biztosabb, hogyha mégis elkészül, akkor az teljesen más lesz, mint az első két epizód.