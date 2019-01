Teljesen lenyúlta a The Last of Us egyik művészeti rajzát a What Still Remains plakátja

Meglepő egyezésre világított rá egy Rob Trench nevű Twitter-felhasználó a The Last of Us című videojáték és a Netflixen futó What Still Remains című sorozat kapcsán, lévén utóbbi kellemetlen plágiumgyanúba keveredett.

Hold on... is this for real? ?? https://t.co/pXsl8sO6Ba — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 2019. január 6.



Bár nem valószínű, hogy évekig elhúzódó pereskedés és sárdobálás kerekedik majd ebből a történetből, hiszen Neil Druckman, a játék rendezője és Naughty Dog elnöke is csak nevetett, amikor Trench a Twitteren felhívta a világ figyelmét arra, hogy a What Still Remains plakátjának készítői meg sem próbáltak egyedi ötleteket megvalósítani a promóciós anyaghoz, inkább a The Last of Us -ból merítettek ihletett - egészen nyilvánvaló formában.Mint az egymás mellé tett képeken is látható,, ám ha nem hisztek nekünk, akkor nézzétek meg inkább a saját szemetekkel: