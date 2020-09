Teljesen kiszivárgott a Prince of Persia: The Sands of Time remake

Ismételten sikerült a Ubisoftnak kiszivárogtatnia egy játékát, ami potenciálisan meglepetést okozhatott volna, hiszen a már korábban is rebesgetett Prince of Persia: The Sands of Time remake gyakorlatilag teljesen megmutatta magát idő előtt.

Az orosz Uplay Store jóvoltából tűnt fel néhány reklám, ami az alkotásra hivatott mutatni, illetve van egy animált fejléc is, ahol a játékot lehet látni tüzetesebben, viszont ennek láttán a rajongók kapásból húzni kezdték a szájukat, tekintve hogyA ma esti Ubisoft Forwardon tüzetesebben is megleshetjük majd a szoftvert, remélhetőleg akkor már egy fokkal jobban fog festeni, de egy biztos: az már örömteli tény, hogy a stúdió legalább foglalkozik a Prince of Persia-szériával.