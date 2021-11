Teljesen ingyenesen kipróbálható lesz a Company of Heroes 3

Tíz évvel ezelőtt érkezett a Company of Heroes 2, amit mostanság is támogatnak különböző frissítésekkel, azonban akik új Company of Heroes játékra fenik a fogukat, azok most kifejezetten örülhetnek.

Ugyan tudjuk, hogy a Relic gondoskodása alatt lévő Company of Heroes 3 már javában készül , viszont sajnos a játékra már csak 2022-ben számíthatunk pontos dátum nélkül. Viszont nem érdemes csüggedni, ugyanis hamarosan kaphatunk egy betekintést a készülő stratégiai szoftverbe.A Relic ugyanis bejelentette, hogy a holnapi nap folyamán érkezik egy multiplayer teszt, ahol jó pár pályát, és játékmódot kiprobálhatunk,. Ahhoz, hogy jelentkezni tudjatok a holnapi tesztre, a Company of Heroes hivatalos oldalán kell összelinkelni a Steames profilotokkal az oldalt, hogy a holnapi nap során belőletek is nagyszerű hadvezér válhasson.

