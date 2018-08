Teljesen elölről kezdik a Lords of the Fallen 2 fejlesztését

Eredetileg a Deck 13 következő munkája a The Surge után, az nem más lett volna, mint a Lords of the Fallen folytatása, viszont idén év elején új stúdió állt a játék mögé, méghozzá a Defiant Studios.

Az új csapat érkezésével teljesen újrakezdik a projektet, a Deck 13 bárminemű munkáját kukázva tiszta lappal indítanak a srácok, sőt, David Grijns rendező szerint még a motort is lecserélik, egészen pontosan az Unreal 4-re,Továbbá Grijns elmondta, hogy előszeretettel kísérleteznek azzal, hogy minél kisebb csapattal próbáljanak minél nagyobb volumenű projekteket létrehozni, és ő személy szerint jobban preferálja a szorosan összefonódott, alacsonyabb létszámú társaságokat. Valahol sejtettük, de a rendező továbbá megerősítette, hogy vélhetőleg még évekig nem jelenik majd meg a Lords of the Fallen 2