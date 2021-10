Teljesen elkaszálták a BlizzCon 2022-t

A BlizzCon 2021 elkaszálása és a 2022 elején megrendezendő esemény terveinek bejelentése után a Blizzard Entertainment a héten bejelentette, hogy nem fogja megtartani azt az eseményt sem.

A cég úgy fogalmaz, hogy szünetelteti a korábban bejelentett BlizzConline esemény tervezését, és ehelyett a fejlesztőcsapatok támogatására. Ezt a stratégiaváltást nevezetesen az Activision Blizzard ellen folyamatban lévő per, valamint más kapcsolódó vizsgálatok közepette jelentették be.A BlizzCon 2022 időpontját nem határozták meg, de ettől függetlenül most már biztosan nem kerül rá sor. A Blizzard a cég honlapján közzétett bejegyzésben jelentette be a jövő évre vonatkozó módosított terveit, illetve a BlizzCon 2022 elkaszálását.