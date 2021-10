Teljes trailert kapott a Vaják sorozat második szezonja

A Netflix új trailert adott ki a Vaják második szezonjához, amely a streamingszolgáltató által finanszírozott széria, melyben a Henry Cavill által játszott Geralt életét követhetjük nyomon.

A trailer nem csak a fiatal Ciri (Freya Allan) első mozzanataira összpontosít, hogy maga is szörnyvadásszá váljon, és a legendás Vaják-őrhelyen, Kaer Morhenben edződjön, hanem a kontinensen zajló szélesebb körű konfliktusokat is felidézi, amelyekEz azonban nem jelenti azt, hogy nem lesz rengeteg szörny az út során. Láthatunk egy hatalmas mágikus háborút, amibe Yennefer és a többi túlélő mágus szövetségese is belekeveredik, valamint a kontinens kollektív sarkát csípő Nilfgaardi Birodalom folyamatos fenyegetését. A Vaják december 17-én tér vissza a Netflixre a második évaddal.

