Teljes kiadást kapott a Men of War-sorozat

A 1C Company bejelentette, hogy a klasszikus második világháborús stratégiák kedvelőinek legnagyobb örömére teljes kiadásban adták ki újra a Men of War-sorozat két ismert tagját.

A Men of War: War Chest Edition címre keresztelt csomag már tegnap megjelent PC-re, és a Men of War: Assault Squad 2 - Complete Edition-ön túl az Assault Squad 2: Men of War Origins című játékot is tartalmazza.A Men of War: Assault Squad 2 - Complete Edition a címében megnevezett alapjáték mellett felvonultatja az összes kiegészítőt (Deluxe Upgrade, Iron Fist, Airborne, Ostfront Veteranen), míg az Assault Squad 2: Men of War Origins az eredeti Men of War feljavított grafikával és játékmenettel ellátott új változatát takarja.