A vészesen közelgő megjelenés apropójából a Bandai Namco munkatársai úgy döntöttek, hogy teljes egészében bemutatják a rajongóknak a One Piece: World Seeker nyitójelenetét, mely nemcsak kellemesen hosszúra, hanem tartalmasra is sikeredett.

A kérdéses kedvcsináló alaposan felvezeti, hogy miért is harcolunk majd Luffy oldalán, aki, hogy egy látványos kis verekedés legyen a vége, de a börtönszigeten játszódó jelenetek között más érdekességeket is találunk.Ezeket viszont direkt nem szeretnénk lespoilerezni nektek, pláne mert a nyakunkon van már a megjelenés, hiszen a One Piece: World Seeker érkezését március 15-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!