Teljes egészében meghallgathatók a God of War zenéi

Bár a játék megjelenése egy kicsikét még odébb van, a Sony Santa Monica csapata azonban úgy döntött, hogy már most elérhetővé teszi a rajongók számára a God of War teljes zenei anyagát.

A kész számokat a Spotify-ra lőtték fel, ahol te is megfülelheted a 21 dalból álló muzikális utazást, amit Bear McCreary-nek köszönhetünk, aki korábban olyan filmeken és televíziós sorozatokon dolgozott már zeneszerzőként, mint a Battlestar Galactica vagy a The Walking Dead.Ha szívesen lefülelnéd a külföldi sajtótól 90-100 százalékos értékeléseket bezsebelt, és a Game Channel tesztjén is 9,3 pontot elért God of War nagyszerű muzsikáit, itt a remek alkalom: