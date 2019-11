Téli event jön az Anthembe, a tesztszerveren már kipróbálható

Igen, jól látjátok a címben, jön valamiféle új tartalom az Anthem be, bár sajnos hosszútávon ez sem fog megoldást jelenteni - érkezik ugyanis egy ideiglenes téli event, amivel a Freelancerek elüthetik az idejüket.

Az Icetide névre hallgató esemény már próbálgatható is a játék tesztszerverén a hétvége során, aminek köszönhetően a Tyrant Mine Stronghold is elérhetővé válik, ráadásképp mindenféle időzítőt, módosítót is kapunk, hovatovább egy ranglistát, hogy összemérjük a haverokkal, ki a legjobb a kérdéses aktivitás teljesítésében.A Freeplay-en belül is vár minket egy-két finomság, hiszen találkozhatunk törvényen kívüliekkel, hóviharokkal, na meg egy időre menő versennyel, mely öt percenként nyújt lehetőséget a játékosoknak a futamra.A tesztszerveren november 11-éig érhető el az újítás.