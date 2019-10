Televíziós sorozatot készít a CBS az esporton alapulva

Érdekes, de túlzás nélkül trendi témába vágta a fejszéjét a CBS, a Variety beszámolója alapján ugyanis a kérdéses filmstúdió berkein belül berendeltek egy olyan sorozatot, ami korunk egyik őrületét, az esportot veszi alapul.

Sajnos egyelőre túl sok részlet nem áll a rendelkezésünkre a tervezett széria kapcsán, annyi viszont biztos, hogy jó irányban tapogatóznak a készítők, lévén Rick Fox-ot kérték fel vezető producernek, aki egykori profi kosarasként arról híres manapság, hogy megalkotta az Echo Fox nevű esport szervezetet.A Variety beszámolójából egy rövidke kis sztoriszál is megcsillant már, ezáltal egy igazi egykamerás sorozatra számíthatunk, melyben egy korabeli kosárlabdás úgy próbál meg jó kapcsolatot kialakítania fiával, hogy gyermeke hasonló törekvéseivel párhuzamosanA sorozat írója egyébiránt Dan Kopelman lesz, de Aaron Kaplan és Dana Honor neve is felmerült producerekként, míg a műfajt határozottan vígjátéknak lőtték be, tehát bármi (is) lehet még ebből a próbálkozásból.