Egy újabb őrült trailerrel lett gazdagabb ma a Far Cry 5 , amivel alaposan meglepett minket a Ubisoft, hiszen játékmenet helyett egy vérbeli Teleshop paródiát kaptunk, amire ráadásul a kiadó hazai részlege magyar feliratot is dobott.

A videónpróbálják sajátosan idegesítő stílusukkal eladni nekünk azt a Far Cry 5 The Father Edition kiadást, ami többek között egy Joseph Seed figurát is tartalmaz.Ha kíváncsi vagy az őrült felvételre, az alábbiakban rögtön tehetsz vele egy próbát, a játékra viszont még várni kell egy icipicit, az ugyanis március 27-én jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!