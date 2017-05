Tekken 7: az első külföldi tesztek alapján nem ez lett a legjobb Tekken-játék...

Ha minden rendben megy, akkor pénteken beroboghat közénk a legendás Tekken-sorozat aktuális epizódja, amelyről ma beszállingóztak végre az első játéktesztek is, ezek pedig azt sugallják, hogy nem éppen a franchise legerősebb tagját köszönthetjük az aktuális részben.

Merthogy bár a Tekken 7 nem sikerült rosszul, ellenben a korábban várt 90 százalékos átlag helyettHangsúlyozandó, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Tekken 7 rossz lenne, pláne annak fényében, hogy a legnagyobbak még nem is tesztelték mind a játékot, de a várakozásainkat ebben a formában egy kicsit alulmúlta. Persze nem minden a pontszám ugye...EGM - 7.5GamesRadar+ - 4/5Destructoid - 8Attack of the Fanboy - 4/5Game Informer - 8