Technomancer néven fut az Outriders utolsó kasztja

A hús és a vas manipulálásával operál az Outriders utoljára hagyott, ám most leleplezett kasztja, a Technomancer, ami bár mókás módon a Spiders játékának nevét hordozza magának, ám elképesztő pusztítást tud okozni.

A Technomancert akár tömegek irányítására képes támogató karakterként is építhetjük, azonban óriási sebzést kiosztó szerepben is tetszeleghet - minden tőlünk és a választásainktól függ. Ez a nem szokványos kaszt segít egy kicsit megbolondítani az alapokat, hiszen co-opban egy jól összerakott kompozícióval elképesztően sikeres lehet a csapatunk.Mindezt egyébként ti magatok is megtapasztalhatjátok a gyakorlatban, mivelhogy jött egy friss trailer, konkrétan a Technomancerre összpontosítva, így megannyi információt megtudhatunk. Íme:

