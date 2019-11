Technikai hibákkal küszködik a PC-s Red Dead Redemption 2

Nagy elánnal dobálóztak a PC-s játékosok a "véget ért a konzolos béta teszt, jöhet az igazi termék" frázisokkal, amikor bejelentették az átiratot, azonban úgy fest, hogy PC-n sem ússzák meg a rajongók az élményt hibák nélkül.

Többen is panaszkodnak ugyanis a kérdéses portra, hiszen fagyásokkal, FPS-vesztésről és mindenféle finomságról szól a fáma, például a Kotaku is összeszedett pár ilyen esetet, sőt mi több,, aktivációs hibára hivatkozva.Nagy valószínűséggel pár napon/héten belül orvosolnak minden ilyen jellegű gondot, azonban addig is jó, ha tudod, hogy nemcsak nálad rögös a vadnyugati őrület futtatása PC-n. Sőt mi több, olyan is akad, akinél végtelen töltőképernyő a hiba, úgyhogy mindennek nevezhető a PC-s start, csak éppen hibamentesnek nem.