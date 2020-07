Érdemes lesz odafigyelni a franciákra jövő héten, hiszen számos ígéretes projekt formálódik a Ubisoft háza táján: talán végre hallunk ismét a Skull & Bones-ról, bemutatkozik a Far Cry 6, látunk gameplayt a Watch Dogs Legionből és az Assassin's Creed Valhallából, no meg még egy-két meglepetésre is számítunk.

Egy biztos, a Ubisoft nem aprózza el a dolgokat, lévén készítettek egy rövidke teasert annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen vele:Érdekesség egyébként, hogy ma derült ki, hogy Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) szerepelni fog a Far Cry 6-ban, úgyhogy még inkább tudjuk várni a széria következő iterációját. Aztán ki tudja, végre a Beyond Good & Evil 2 is elő dugja a fejét a homokból?

