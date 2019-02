Teaser trailerten mutatkozik a Call of Duty: Black Ops 4 következő új térképe

Várhatóan jövő kedden kapja meg következő nagyobbacska frissítését a Call of Duty: Black Ops 4, amihez a Treyarch munkatársai már megkezdték a kapcsolódó felvezetést, így az alábbiakban például egy teaser trailer bukkant fel az egyik új pályáról.

To support and defend. pic.twitter.com/4hJCQFfjjW — Call of Duty (@CallofDuty) 2019. február 12.



Az alig pár másodperces kedvcsinálón, rajta vélhetően a leendő pálya egyes helyszíneivel, ami sokak szerint egy állomás lehet, a főszerepben igencsak szűkös terekkel, aminek köszönhetően a sörétes puskák, az SMG-k és a pisztolyok kapták a központi szerepet.A teaser trailer mellett egyébiránt több pletyka is napvilágot látott már a Call of Duty: Black Ops 4 következő frissítéséről, aminek részeként állítólag egy Casino nevű pályát is kapni fogunk, a főszerepben értelemszerűen egy nyerőgépekkel és rulettasztalokkal tarkított kaszinóval.