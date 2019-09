Te megtaláltad a Trónok harca utalást a Borderlands 3-ban?

Ha figyelemmel követted a Trónok harcát (netán csak a sorozattal kapcsolatos mémekbe futottál bele), esetlegesen a Tűz és jég dala könyvekhez volt szerencséd, akkor jó eséllyel tisztában vagy vele, ki a sárkányok anyja.

A Gearbox úgy határozott, megidézi Daenerys Targaryent egy easter egg erejéig, így a Borderlands 3 -ban találkozhatunk a Mother of Grogans ellenféllel az Eden 6 felszínén, aki körül ráadásul még három sárkány is repked - egyértelmű utalás, hiszen eredetileg "Mother of Dragons" néven emlegetik ugyebár Dany-t.Az Eden 6 csatornáiban találkozhatunk a kérdéses rosszarcúval, nevezetesen a. Igazi csemege ez a rajongók számára...

