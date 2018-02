Te láttál már kosárlabda pályára vetített God of War trailert? Akkor mutatunk egyet!

Túlzás nélkül maximális fokozatba kapcsolt a Sony a God of War marketingjével, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a legutóbbi oaklandi NBA mérkőzésen levetítettek egy újabb kedvcsinálót Kratos aktuális kalandjához - méghozzá nem is akárhová.

A Sony ugyanis úgy döntött, hogy ha lúd, akkor legyen kövér, ezáltal a mérkőzés szünetében egyenesen a pályára vetítették a legújabb God of War trailert, aminek köszönhetően a nézőkSőt mi több, a Sports World Videos jóvoltából ezt a felvételt most ráadásul te is megcsodálhatod az alábbiakban, és bár bizonyára nem nyújt akkora élményt, mint élőben, azonban a lényeg így is jól látható.A God of War megjelenését még mindig április 20-án várjuk a PS4 exkluzivitásában.

