Te is láttad a Mortal Kombat easter egg-et a For Honor bétájában?

Biztosan nagy Mortal Kombat-rajongók lehetnek a For Honor fejlesztői, akik a játék hétvégi bétájában egy olyan easter egg-et rejtettek el, amit csak kevesen vettek észre, de ők jót mosolyogtak rajta.





Mi is egy Reddit felhasználónak, bizonyos Lacrontnak köszönhetően értesültünk róla, aki a hétvégén lezavart For Honor béta egyik pályáján vette észre, hogy a háttérben a készítőkA fenti képen is látható easter egg eredetijével ugyanis a játék második epizódjában, a Pit nevezetű pályán találkozhattunk anno, ahol a lángoló emberke Blaze volt a Mortal Kombat: Deadly Alliance-ból, a Mortal Kombat: Armageddon-ból és a Mortal Kombat: Unchained-ből, míg ellenfelét csak szimplán Hornbuckle-ként nevezték el a rajongók, és azóta sem igazán találkozhattunk még vele sehol sem.