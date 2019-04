Taylor Kurosaki szerint a Call of Duty 2019 a legambiciózusabb játék, amin valaha dolgozott

Azt már tudjuk, hogy az Infinity Ward javában fejleszti az egyelőre csak Call of Duty 2019 névre hallgató epizódot, amely kapcsán egy hangyányit árulkodott Taylor Kurosaki narratív direktor, aki egyébiránt korábban már a Naughty Dognál is megfordult.

Twitteren tették fel neki a kérdést, hogy a kérdéses szoftver a legambiciózusabb játék-e, amin valaha dolgozott, mire emberünk csak annyit válaszolt, hogy. Persze mi mást mondhatna egy ilyen kérdésre, és nyilván valamilyen formában reklámozni kell az alkotást, de ettől függetlenül így is biztató kijelentésnek minősül.Hogy miért? Mert, sőt még a Call of Duty: Ghosts is, utóbbi már kevésbé lelkesítő tényező, ám a Naughty Dog berkein belül egészen biztosan szerzett annyi munkatapasztalatot, hogy legyen okunk reménykedni az idei Call of Duty-játék kapcsán.