Távozott a Ubisofttól Dean Evans, a Far Cry 3: Blood Dragon rendezője

Meglepő bejelentéssel szolgált Dean Evans, aki a Game Informer beszámolója szerint a hétvégén távozott a Ubisoft csapatától, amivel a francia játékgyáros egy igencsak fontos talentumot veszített el.

A veterán fejlesztő ugyanis közel 12 évet húzott le a Ubisoft kötelékében, miközben olyan sorozatokon dolgozott, mint az Assassin's Creed, a Far Cry vagy a Splinter Cell, de a legemlékezetesebb munkája a Far Cry 3: Blood Dragon volt, amit rendezőként felügyelt.Evans a Game Informernek nyilatkozva elmondta, hogy az élete éppen mélypontra került, amikor meghozta ezt a döntést, így, és akkor gondolkozni kezdett.A fejlesztő szerint idén lesz 40 éves, és bár a Ubisoft felajánlott neki egy nagyon jó munkát a vezetők között, ő mégis inkább úgy döntött, hogy itt az ideje változtatni az életén, amihez hozzátatozik a munkahely-váltás is, tehát különösebb belsős oka nem volt Evans döntésének.Hogy hősünk hol folytatja tovább, egyáltalán marad-e a játékiparba, az egyelőre nem derült még ki...