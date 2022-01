Távozott a Ubisofttól a Skull & Bones rendezője

A Ubisoft veteránja, Antoine Henry, aki 15 évig dolgozott a francia játékóriásnál, és legutóbb a Skull & Bones társjátékigazgatója volt, elhagyta a céget, ahogyan azt bejelentette a LinkedIn-en keresztül.

A Henry 2007-ben kezdett a Ubisoftnál, amikor a Rayman Raving Rabbids 2-n dolgozott a Wii-re. Henry egy maroknyi más Rabbids-játékon is dolgozott, mielőtt a Just Dance-sorozatra váltott. Az önéletrajzából az is kiderül, hogy több törölt játékon is ügyködött pályafutása során.Henry 2014-ben Szingapúrba költözött, hogy a Skull & Bones-on dolgozzon,. A Ubisoft Singapore-nál Henry az Assassin's Creed Valhallán is közreműködött, a Ubisoft több stúdiót érintő fejlesztési megközelítésének részeként. 2021-ben Henry a Skull & Bones társrendezője lett, és a szoftver többjátékos és közösségi elemeinél segédkezett.