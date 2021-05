A Stadia a megjelenése óta gyakorlatilag folyamatosan bizonyítja, hogy egy orbitális zsákutca, mert bár alapvetően a koncepció jó lenne, de a Google borzasztó hozzáállása és a szörnyű üzleti modell aláássa a streaming platformot.

Most egy újabb gyomrost kapott a szolgáltatás, lévén a Stadia termékvezetője,a Google-től. A keresőóriás ezt meg is erősítette a 9to5Google magazin munkatársainak, és sok sikert kívántak Justice-nek a további karrierje során.Justice volt az egyik arca a Stadiának a premiert övező időszakban, így lényegében az egyik legfontosabb emberét vesztette el a már amúgy is hanyatló platform.