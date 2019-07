Távozik Frank Pearce a Blizzardból, a stúdió egyik társalapítója

Frank Pearce még 1991-ben alapította meg az akkor még Silicon & Synapse néven futó céget Allen Adham és Mike Morhaime társaságában (technikailag kicsivel utánuk csatlakozott, de ez részletkérdés), majd ebből lett végül az a stúdió, amit ma már csak úgy ismerünk: Blizzard.

Pearce most 28 év után távozik a stúdió berkeiből, akit bár nemigen lehetett látni publikus eseményeken, mégis szerves tagja volt a csapatnak, ezúttal pedig egy búcsúlevélben mond köszönetet a lehetőségekért, amiket kapott eme közel három évtized alatt.Levelét egy kéréssel zárja a rajongók irányába, miszerint. Pearce kilépésével az eredeti alapítótagok közül már csak Adham van a fedélzeten, lévén Morhaime tavaly távozott. Korábban Adham is lelépett, még 2004-ben, azonban ő 2016-ban visszatért a stúdió kötelékeibe.Pearce szeretne a jövőben olyan dolgokkal foglalatoskodni, amik kimaradtak az életéből, valamilyen hangszeren megtanulna játszani, viszont mindeközben a Blizzard továbbra is egy különleges helyet fog betölteni a szívében. További sok sikert kívánunk neki az életben!