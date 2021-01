Tavasszal végre tényleg elindul a God of War: Fallen God képregény

A járványhelyzet alaposan felülírta tavaly a képregényes iparág terveit is, így példának okáért a sokak által várt God of War: Fallen God sem tudott megjelenni a korábban kijelölt nyári időpontban.





A tetemes csúszás után pedig most kiderült, hogy a kérdéses képregény idén tavasszal végre a boltok polcaira kerülhet, legalábbis ami az első számot illeti, a Dark Horse Comics ugyanis nem adta fel, és, noha azt nem tudni még, hogy a többi mikor következhet.Aki esetleg nem tudná, a God of War: Fallen God egy négyrészes mini-sorozat lesz, amit Chris Robertson készített - ő állt a korábbi God of War képregények mögött is -, méghozzá Tony Parker rajzoló, illetve Dan Jakcon és John Roshell színezők társaságában.