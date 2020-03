Tavasszal jön PC-re a Samurai Shodown

Tavasszal újabb platformon vethetjük bele magunkat a Samurai Shodown nyújtotta pofozkodásokba, hiszen bár jó ideje elérhető már a szoftver PS4-re, Xbox One-ra, Nintendo Switch-re és Stadiára, de PC-n korábban még nem tette tiszteletét.

Most megtörte a csendet a játék kiadójaként tetszelgő Athlon Games, hiszen elárulták, érkezik a verekedős móka PC-re is, ráadásul az Epic Games Store kínálatán keresztül. Az évszakát meg is jelölték:No igen ám, viszont itt az információk sora meg is áll - még a hónapot sem tudjuk, mikor debütál, csak annyit, hogy tavasszal, így valamikor az elkövetkezendő hónapokban számíthatunk a játék megjelenésére. Addig is várjuk tovább az információkat, hátha jön egy-két extra finomság az átirathoz.

