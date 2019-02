Tavasszal jelenik meg a Dreams, egyelőre early access-ben

Bár nem számítottunk rá, de a korábban a Little Big Planetért is felelős Media Molecule csapata bejelentette, hogy új alkotásuk, a Dreams korai hozzáférésű állapotban, azaz early access címként fog első körben megjelenni.

Mindez idén tavasszal esedékes, azonban fontos megjegyezni, hogy véges számú hely lesz az early access-ben, így érdemes lesz mielőbb lecsapni egy példányra. Egyébiránt 30 dollárért kínálják majd a korai hozzáférésű verziót, a kapcsolódó blogposztban meg is erősítették, hogy akik erre beruháznak, a teljes megjelenéshez extra költségek nélkül hozzáférnek., egyelőre legalábbis.És hogy miért pont early access-ként adják ki? A fejlesztők elmondása szerint még nem lesz benne minden eszköz a játékban, amit eredetileg elterveztek, majd a játékosok visszajelzései alapján szeretnék azokat a fejlesztéseket előtérbe helyezni, amiket kérnek - no meg persze jönnek folyamatosan a bugfixek és a különféle javítások is.