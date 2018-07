A Compulsion Games és a Gearbox egy friss kedvcsinálóval lepett meg minket a We Happy Few kapcsán, ami azért nyúlt öt perc fölé, mert három főszereplőt is bemutat nekünk, lévén ilyen tömeg lesz majd az alkotás keretein belül.

A felvételből is kiderül, hogy Arthur Hastings oldalán eltűnt testvérünk után loholhatunk majd, és miközben Sally Boyle irányításával egy rebellis kémikust alakítunk, Ollie Starkey pedig egy valamikori katonaként brutális küzdelmekre invitál minket.Ha megismerkednél velük, a We Happy Few őrült világával, illetve egyéb sajátosságaival, ezt az öt percet ne sajnáld az életedből. A játék magaPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!