Társasjáték lesz a Sniper Elite-ből

Mára már számos remek franchise tudhat magáénak valamiféle társasjáték-adaptációt, amik között vannak igazán igényes és kevésbé minőségi darabok is, azonban hogy a Sniper Elite társasjáték melyik oldalt fogja képviselni, az még kérdőjel.

Merthogy bizony ez alapján is formálódik az adaptáció. A játék lényege, hogy az egyik résztvevő alakítja a mesterlövészt, aki a többiekre vadászik, míg ellenfelei német katonákként tevékenykednek, céljuk pedig a bázis megóvása. Az előzetes információk alapján egyedül is lehet majd játszani.Alapjáraton 40 fontba, azaz kb. 15 ezer forintba kerül a pakk, míg a Specialist Add-on Kit már 60 fontot, azaz 23 ezer forintot kóstál, az Eagle's Nest expanzióval megspékelt kiadvány pedig 80 fontot, ergo több mint 30 ezer forintot kér. Egyébként aki legalább 60 fontos kiadást vesz, az kap egy kis szobrot is,. Igen, jól olvastad.

