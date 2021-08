Manapság egyre gyakoribb (szerencsére), hogy videojátékokból társasjáték készül, elnézve hogy az asztali táblajátékok elképesztően nagy népszerűségnek örvendenek az utóbbi években.

A Wargamer által most kiderült , hogy társasjáték készül a Rome: Total War alapján, és házon belül fejlesztik, azaz a PSC Games készíti. Az alkotók szerint a társasjáték lényege is az lesz, hogy "". A 2004-es stratégiai játék lelkét hivatott megragadni a társasjáték, és két prototípus-dizájnon is átesett az adaptáció, mielőtt elkészült volna a harmadik és végleges koncepció.A teljes bemutatót jövő hétre várhatjuk, egészen konkrétan augusztus 10-én, és ha minden jól megy, akkor 2021 végén vagy 2022 elején rajtolhat a Kickstarter-kampány.